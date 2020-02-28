Медики объяснили, как по увеличению температуры можно распознать рак почек

28.02.2020, 13:49, Разное

Наличие более высокой, нежели обычно, температуры иногда может свидетельствовать о развитии рака почек. К такому выводу пришли исследователи из Англии.

По словам представителей благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research в Великобритании, своевременно обнаруженный рак почек вполне излечим, но если метастазы распространились за пределы органа, терапия может оказаться неэффективной. В определенном времени болезнь, которая появляется из-за повышения температуры, дает возможность выявить опасный недуг, способный привести к смерти.

Особенно внимательными нужно быть людям старше 50 лет, зачастую рак почек появляется у лиц в возрасте 60-70 лет. Врачи из Англии утверждают, что лихорадка из-за жара провоцируется данным видом онкологии, эпизоды повышенной температуры становятся уже цикличными, иначе говоря, в тот или иной день ухудшения состояния тела нет, но потом все повторяется снова.

Рак почек имеет и другие симптомы болезни. Например, это регулярная боль в пояснице или ниже ребер. Кровь в моче указывает на развитие заболевания. В целом, вызывающая возникновение болезни причина, еще не известна, медики допускают, что это может быть ожирение.