Ученые: Всего 10 минут пребывания на улице снижают стресс

28.02.2020, 13:49, Разное

Американские исследователи из Cornell University в результате исследования установили эффективность 10-минутного пребывания на улице. Этого времени достаточно для снижения уровня стресса.

Речь идет об устранении последствий, вызванных физическими или психологическими факторами, и возможности почувствовать себя счастливее. Исследование проводилось с людьми молодого возраста от 15 до 30 лет, в основном студентами университета. В этот период им приходится сталкиваться с большими нагрузками, поэтому выводы научных работников должны были принести пользу здоровью учащихся, улучшить их настроение и учебные достижения. Руководитель группы специалистов Джен Мередит считает, для достижения положительного эффекта достаточно 10-15 минут в день пребывания на свежем воздухе, что не вызовет затруднений у большинства людей. Выход из помещения на улицу для нахождения там в течение короткого времени должен быть ежедневным, допустимым считается, если делать это несколько раз в неделю.

Отвлекаясь от повседневных забот для общения с природой, человек улучшает состояние своего здоровья, изменяя показатели артериального давления и пульса в лучшую сторону. Причем такие показатели отмечались даже у тех, кто просто сидел или ходил в медленном темпе.