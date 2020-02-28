Vivo впечатлила дебютировавшим смартфоном Apex 2020

28.02.2020, 13:49, Разное

Бренд Vivo представил один из лучших смартфонов современности. Модель Apex 2020 получила 12 Гб оперативной памяти, подвижные и неподвижные линзы, а также другие впечатляющие параметры.

Эксперты назвали Vivo Apex 2020 модификацией, в которой разработчики смогли реализовать одновременно ряд новых решений в таком количестве, сколько нет часто в остальных девайсах иных компаний за целый год. Очередное изобретение китайского изготовителя обладает максимально загнутым на боковые грани дисплеем-водопадом. Также он получил отличную зарядку на 120- Вт и 60-ваттную беспроводную станцию.

Vivo Apex этого модельного года порадует перископной камерой, имеющей отличия от серийных вариантов. В уже вышедших на рынок аппаратах она получила фокусную фиксированную дистанцию. Новая информация указывает на наличие основного датчика на 48 Мп с опцией суперстабилизации, присутствие камеры на 16 Мп с оптическим зумом до 7.5x. Отдельной «фишкой» стала «фронталка», расположенная под экраном.

Работает дебютировавший Vivo Apex 2020 благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 865, 12 Гб оперативной памяти, изображение демонстрируется на 6,45-дюймовом дисплее, а контент можно хранить благодаря 256 Гб собственной памяти.