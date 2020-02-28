«Это был выстрел во всех нас»: Угольников вспомнил о гибели Листьева

28.02.2020, 13:49, Разное

Продюсер Игорь Угольников вспомнил о гибели Влада Листьева четверть века тому назад и последнем разговоре с ним. Значимость трагедии для него и телевидения в целом— эти и другие темы были затронуты им в студии.

Генеральный директор «Военфильма» пояснил в программе «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» о том потрясении, которое испытал 1 марта 1995 года, когда стало известно о смертельном покушении на первого генерального директора ОРТ. Этот день разделил для него жизнь «на до и после убийства». Многими оно воспринималось как оскорбительный вызов свободе слова. «Выстрел во всех нас» изменил многое во взглядах продюсера. Вначале знаменитость хотел вообще оставить телевизионные проекты, затем сменил характер своей деятельности. Игорь Угольников вспомнил о последнем разговоре с Владом Листьевым, когда тот отрицал возможность расправы над ним и его коллегами и говорил о «любимцах нации». Жизнь показала, телеведущий ошибался.

Говоря о своем отношении к современному «голубому экрану», продюсер утверждает, что «сегодняшнее телевидение потеряно» для него. Угольников не может смириться с отсутствием «внутренней цензуры» у некоторых представителей СМИ, когда на всеобщее обозрение выносится личная жизнь людей.