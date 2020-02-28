Влияние коронавируса на экономику Украины и децентрализация. 28 февраля в эфир выйдет ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

28.02.2020, 13:43, Новости дня

Парализует ли коронавирус мировую экономику и экономику Украины, и чего ждать от децентрализации страны. О главных темах для Украины пойдет речь в программе «Свобода слова Савика Шустера» 28 февраля, сообщается на странице «Шустер LIVE» в Facebook.

Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале «Украина», а также в YouTube @shusteronline.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

Евгений Комаровский, врач-педиатр;

Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины;

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Давид Арахамия, председатель фракции партии «Слуга народа»;

Александр Корниенко, председатель партии «Слуга народа»;

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьківщина»;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционного платформа – За жизнь»;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность»;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Андрей Садовый, городской голова Львова;

Александр Качур, народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Вячеслав Лысенко, президент компании ООО «Укр-Китай Коммуникейшн».

«Свобода слова Савика Шустера» выходит на канале «Украина» еженедельно с 6 сентября 2019 года.