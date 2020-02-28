Влияние коронавируса на экономику Украины и децентрализация. 28 февраля в эфир выйдет ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»
28.02.2020, 13:43, Новости дня
Парализует ли коронавирус мировую экономику и экономику Украины, и чего ждать от децентрализации страны. О главных темах для Украины пойдет речь в программе «Свобода слова Савика Шустера» 28 февраля, сообщается на странице «Шустер LIVE» в Facebook.
Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале «Украина», а также в YouTube @shusteronline.
ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
Гости студии:
Евгений Комаровский, врач-педиатр;
Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины;
Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции партии «Слуга народа»;
Александр Корниенко, председатель партии «Слуга народа»;
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьківщина»;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционного платформа – За жизнь»;
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность»;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Андрей Садовый, городской голова Львова;
Александр Качур, народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
Вячеслав Лысенко, президент компании ООО «Укр-Китай Коммуникейшн».
«Свобода слова Савика Шустера» выходит на канале «Украина» еженедельно с 6 сентября 2019 года.
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