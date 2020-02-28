Нардеп Гончаренко сообщил о старте на Донбассе образовательного проекта «Ви.Мова» по изучению английского языка

28.02.2020, 13:43, Новости дня

На Донбассе стартовал образовательный проект для школьников «Ви.Мова» по изучению английского языка. Участниками проекта народного депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко «Ви.Мова» стали более 20 учителей из Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-службе политика.

Они присоединились к команде педагогов со всей страны, которые помогают школьникам в селах, поселках городского типа и маленьких городах «изучать английский язык инновационно и современно», сказано в сообщении.

«Английский – это язык науки, литературы, искусства и передовых идей во многих сферах. Чтобы успеть за миром и чтобы не проиграть конкуренцию, сейчас необходимо знать этот язык. Особенно это важно для детей из сел и городков. Поэтому цель нашего проекта – предоставить возможность изучать английский на должном уровне и развиваться как личность каждому украинскому ребенку независимо от места его рождения. Среди участников «Ви.Мова» уже 60 педагогов со всех уголков Украины. Недавно к нам присоединились учителя из школ Константиновки, Краматорска, Дружковки, Торецка, Иванополья, Мирнограда, Славянска и Лисичанска,» – рассказал Гончаренко.

Проект «Ви.Мова» стартовал в сентябре 2019 года, он помогает местным учителям и директорам школ внедрять новые методы образования, а также привлекает к процессу активную молодежь из городов и англоязычных волонтеров. Для учителей английского и желающих приобщиться к проекту действует электронная регистрация.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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