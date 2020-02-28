«Дергается левый глаз и нервный тик на правой брови». Реакция соцсетей на выход «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы

28.02.2020, 13:43, Новости дня

27 февраля «Шахтер» на стадионе «Эстадиу да Луш» в Лиссабоне сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 3:3 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Этот результат вывел украинскую команду в 1/8 финала турнира. Соцсети активно комментируют игру «Шахтера». «ГОРДОН» собрал самые интересные реакции.

Пресс-атташе футбольного клуба «Арсенал-Киев» Олег Барков считает, что ключевую роль в матче сыграло мастерство атакующей линии донецкой команды.

«Шахтер» провел ужасный матч в первой стадии атаки, количество брака зашкаливало, но все-таки команда в совокупности заслужила выход в 1/8 финала», – пишет Барков.

Сегодня Шахтер был невероятно сладеньким, но сила атакующей линии, вернее даже ее мастерство, сыграла ключевую роль…. Posted by Олег Барков on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Евгений Шахов анализирует причины вылета «Бенфики» и считает, что главный тренер португальской команды «загнал» ее.

«Шахтер» использовал все появившиеся слабости в игре «Бенфики», и, несмотря на «старания» Матвиенко, закономерно прошел дальше. Прекрасная работа [наставника «Шахтера» Луиша] Каштру, да и футболисты молодцы», – написал Шахов о донецкой команде.

После жеребьевки я действительно не сомневался в том, что она пройдет дальше. В ноябре, декабре, январе она была… Posted by Andrew Shakhov on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Спортивный журналист Александр Сажко считает, что качество игры между «Бенфикой» и «Шахтером» было «отвратительным».

«Марлос вообще не умеет играть в обороне, не понимает, куда бежать и что делать. Тайсон забивал болт на оборону минимум весь второй тайм, постоянно выключался из игры – просто останавливался с недовольной гримасой», – пишет Сажко.

Хотелось бы назвать валидольную рубку Бенфики и Шахтера (3:3) матчем сезона для украинских клубов, но на самом деле обе… Posted by Alexandr Sazhko on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Не обошел стороной проход «Шахтера» экс-депутат Олег Ляшко, который призвал донецкую команду продолжать играть в том же духе.

Так тримати, кроти! «Шахтар» переміг португальську «Бенфіку» за підсумком двох матчів і пройшов до 1/8 фіналу Ліги Європи. Вперед до перемоги! Posted by Олег Ляшко on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин поздравил болельщиков и похвалил игроков команды.

«Сегодня был тяжёлый матч, в котором наши игроки проявили настоящий характер, смогли переломить ход игры и добились необходимого результата», – написал функционер.

Дорогие друзья!Поздравляю вас с выходом в 1/8 Лиги Европы! Сегодня был тяжёлый матч, в котором наши игроки проявили… Posted by Сергей Палкин on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Комментатор матчей на портале Megogo Вадим Скичко отмечает характер игроков «Шахтера» и вспоминает матчи против загребского «Динамо» (3:3) и «Реала» (3:4).

Шахтар на характері. Одразу згадалися матчі з Динамо Загреб у Хорватії та з Реалом у Львові.

До речі, до цього сезону Шахтар у єврокубках жодного разу не грав 3:3. Цього сезону вже двічі!

— Вадим Скічко (@VadymSkichko) February 27, 2020

Футбольный блогер Сергей Тищенко считает, что «Шахер» заслуженно прошел «Бенфику» по сумме двух матчей.

«Защита обеих команд – проходной двор. Дважды очень грубо ошибся Матвиенко», – написал Тищенко.

Бенфіка — Шахтар:1. Заслужений прохід Шахтаря по сумі двох матчах. Бажання, характеру пройти далі у них було більше…. Posted by Сергій Тищенко on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас считает, что «на таком характере «Шахтер» может зайти далеко».

«Своевременно и правильно реагировали на пропущенные голы. В перерыве подзарядились от слов тренера, включились, поставили соперника под прессинг и выжали более чем нужный результат», – написал журналист.

На такому характері Шахтар далеко може зайти! Вчасно і правильно реагували на пропущені голи. В перерві підзарядилися від слів коуча, включилися, поставили суперника під пресинг і витиснули більш, ніж потрібний результат. Браво, команда!

— Igor Burbas (@iburbas) February 27, 2020

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов подчеркнул нервозность поединка: «У меня дергается левый глаз, нервный тик на правой брови, сводит судороги правую икроножную и подозрительно болит задница. А как всего этого не может быть? Два раза Андрей Пятов поздно прыгнул, и этот засранец Матвиенко дал такой пас вратарю, какой я классе в пятом лучше бы отдал».

У меня дёргается левый глаз, нервный тик на правой брови, сводит судороги правую икроножную и подозрительно болит… Posted by Sapronov Yuri on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Украинский футбольный агент Алекс Великих считает защиту «Шахтера» самой проблемной зоной команды: «разница в технике между игроками одной команды иногда зашкаливает».

«Тайсон, Исмаили, Додо, Тете – игроки уровня топ-клуба Европы. Интересно посмотреть количество раз, когда мяч находился в ногах Маркуса Антонио. Игрок растёт и в нем надежда клуба», – написал Великих.

Поздравляю Шахтёр Донецк с выходом в 1/8 Лиги Европы.В единственной паре двух команд вылетевших из Лиги чемпионов -… Posted by Alex Velykykh on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Участник группы ТНМК Александр Сидоренко по прозвищу «Фоззи» сконцентрировал внимание на оборонительных игроках «Шахтера», которые выступает в сборной Украины.

«У нас тут проблемы, Хьюстон… Центр защиты сегодня сыграл на тройку и накануне Евро это пугает», – пишет музыкант.

По Шахтарю. Якщо відкинути купу дисонансів, то сьогоднішня гра мала стати стрес-тестом центральної оборонної вісі… Posted by Олександр Фоззі Сидоренко on Neljapäev, 27. veebruar 2020