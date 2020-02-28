Мировые цены на нефть упали ниже $50 за баррель. И это еще не дно

28.02.2020, 13:41, Новости дня

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent упала на лондонской бирже ICE на 4,25% до $49,62 за баррель. Последний раз цена на Brent опускалась ниже $50 в июле 2017 г.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 4,5% до $44,95 за баррель. Это минимальная цена с января 2019 г.

Между тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заметно снизились в пятницу на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Падение на азиатских биржах оказалось максимальным за последние 16 месяцев.

В частности, сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific упал на 2,5%. Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3,67%, Topix — на 3,65%, или на 14%. Это максимальное падение с февраля 2016 г.

Акции японской Sony подешевели на 3,9%, Hitachi — на 5,8%, Toyota — на 3,5%, SoftBank Group — на 43%.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 3,71%, гонконгский Hang Seng — на 2,42%, южнокорейский Kospi — на 3,3%.

Капитализация Samsung Electronics снизилась на 3%, LG Electrionics — на 3,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 3,25%, акции National Australia Bank подешевели на 3,1%.

Коронавирусом COVID-19 заражены 83 тыс. человек в 46 странах, заявил в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

 

 



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