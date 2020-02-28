Мировые фондовые рынки потеряли 5 триллионов долларов в ходе обвала из-за коронавируса

28.02.2020, 13:41, Новости дня

Паника, вызванная коронавирусом, вновь обрушила мировые рынки акций, переживающие худшую неделю со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Потери в стоимостном выражении достигли 5 триллионов долларов, пишет Reuters.

Быстро распространяющаяся вспышка коронавируса COVID-19 создала угрозу для мировой экономики и потрясла мировые рынки.

По оценкам Moody’s Analytics, вероятность того, что вспышка перерастет в пандемию, выросла вдвое — с 20% до 40%.

Бегство инвесторов от риска и повышение спроса на защитные активы подтолкнуло доходности государственных облигаций США к новым рекордным минимумам.

Основные европейские рынки упали на 2-3% в начале торгов и продолжают снижаться.

Индекс MSCI All Country World, который отслеживает акции почти 50 стран, упал более чем на 1% после открытия торгов в Европе и почти на 10% за неделю — это худшая динамика с октября 2008 года.

Американские акции только в четверг упали на 4,4%, что стало максимальным снижением с августа 2011 года. Акции потеряли 12% с момента достижения рекордного максимума всего девять дней назад.

Индекс волатильности CBOE, часто называемый "индексом страха", подскочил до 39,16 пункта, достигнув самого высокого уровня примерно за два года.

Японский Nikkei 225 завершил торги в пятницу снижением на 3,67%. Китайский индекс Shanghai Composite к закрытию торгов потерял 3,71%.

Южнокорейский KOSPI упал на 3,3%, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,25%.

Рынки ставят на то, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки уже в следующем месяце, а другие ведущие центробанки последуют ее примеру, чтобы поддержать экономику на фоне вспышки вируса.