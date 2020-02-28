Принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться охраны в Канаде

28.02.2020, 13:40, Новости дня

Канадские власти перестанут оплачивать охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл с апреля текущего года. Это связано с тем, что 31 марта пара официально перестанет исполнять свои обязанности. О решении Канады сообщает телеканал CBC, ссылаясь на Министерство общественной безопасности страны.

В заявлении ведомства отмечается, что в настоящее время герцог и герцогиня являются лицами, пользующимися международной защитой, потому страна обязана обеспечивать им безопасность. В свете изменения статуса принца Гарри и Меган Маркл данную помощь перестанут оказывать.

Ранее герцогиня Сассекская заявила, что чувствует себя оскорбленной, поскольку Елизавета II запретила ей с супругом использовать в названии своего бренда слово "королевский". Об этом сообщает Daily Mail. Кроме того, по словам Меган Маркл, они с принцем Гарри никогда не пытались нажиться на принадлежности к великобританской семье.