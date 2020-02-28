Лавров: Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

28.02.2020, 13:40, Новости дня

Владимир Путин поговорил по телефону с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили урегулирование ситуации в сирийском Идлибе. Общение получилось очень насыщенным, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном.

Россия полностью придерживается договоренностей с Турцией по зоне деэскалации, цитирует Лаврова агентство "Интерфакс". Необходимо отделить настоящую оппозицию от террористов, прекратить обстрелы позиций сирийской армии и российской базы, а также обезопасить важную автомагистраль, которая проходит через Идлиб.

Также Сергей Лавров отметил, что ситуация в Идлибе не подпадает ни под одну статью устава НАТО. Конечно, в этом документе есть пятый пункт, который гласит, что нападение на одного члена альянса означает агрессию против всего блока. Но в Сирии ничего подобного не происходит уверен глава российского МИД.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что НАТО не должна вмешиваться в боевые действия. Турция может обратиться к 4-й статье устава альянса, которая предполагает консультации с другими членами военного блока. А просить помощь на основе 5-й статьи Анкаре лучше не стоит. Тогда НАТО придется ввести войска в Сирию и атаковать правительственную армию.

Россия, в свою очередь, попросила Сирию приостановить боевые действия, чтобы можно было забрать тела погибших и эвакуировать раненных из зоны конфликта, добавил Лавров.