Лавров: Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

28.02.2020, 13:40, Новости дня

Владимир Путин поговорил по телефону с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили урегулирование ситуации в сирийском Идлибе. Общение получилось очень насыщенным, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном.

Россия полностью придерживается договоренностей с Турцией по зоне деэскалации, цитирует Лаврова агентство "Интерфакс". Необходимо отделить настоящую оппозицию от террористов, прекратить обстрелы позиций сирийской армии и российской базы, а также обезопасить важную автомагистраль, которая проходит через Идлиб.

Также Сергей Лавров отметил, что ситуация в Идлибе не подпадает ни под одну статью устава НАТО. Конечно, в этом документе есть пятый пункт, который гласит, что нападение на одного члена альянса означает агрессию против всего блока. Но в Сирии ничего подобного не происходит уверен глава российского МИД.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что НАТО не должна вмешиваться в боевые действия. Турция может обратиться к 4-й статье устава альянса, которая предполагает консультации с другими членами военного блока. А просить помощь на основе 5-й статьи Анкаре лучше не стоит. Тогда НАТО придется ввести войска в Сирию и атаковать правительственную армию.

Россия, в свою очередь, попросила Сирию приостановить боевые действия, чтобы можно было забрать тела погибших и эвакуировать раненных из зоны конфликта, добавил Лавров.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Кудрин назвал предложения Путина «маленьким шажком» к парламентской республике

28.02 / Коронавирус в Китае: еще 327 заболевших

18.02 / Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

15.02 / На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

04.02 / Водителей электробусов оштрафовали за гирлянды в Москве

24.01 / Украина сообщила о начале «виртуального реверса» газа из Польши

22.01 / Еще один украинский министр остался недоволен уровнем зарплаты

19.02 / Россия закрыла границу для граждан Китая

29.01 / ОАЭ подтвердили первый случай заражения коронавирусом на территории страны

07.01 / При крушении истребителя в Пакистане погибли два пилота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика