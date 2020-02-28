Мишустин заявил о рассмотрении вопроса снижения налогов на труд

28.02.2020, 13:28, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.

«Что касается вопросов страховых сборов, о чем вы сказали: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Но здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду, и здесь нужно подойти аккуратно», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на встрече с руководством Совета Федерации.

Он пообещал изучить все связанные с этим предложения сенаторов и поделиться с парламентариями планами относительно того, как будет продолжена эта работа, особенно для субъектов малого предпринимательства.

Мишустин заверил также, что кабмин старается максимально учитывать замечания и предложения Совета Федерации.

«Вы представляете регионы нашей страны и хорошо знаете ситуацию на местах, мнение людей, которые там живут, и всегда откровенно говорите правительству, где есть проблемы, какие решения надо принимать», – сказал Мишустин.

Он рассчитывает, что и в будущем такое взаимодействие поможет лучше определять те точки, где нужно усиливать работу.

«Ваши предложения и замечания мы максимально стараемся учитывать и будем учитывать в своей работе. Достаточно сказать, что все поручения, которые были даны по итогам прошлогодней встречи 12 февраля 2019 года членов совета палаты с предыдущим составом правительства, полностью выполнены», – сообщил глава кабмина.



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