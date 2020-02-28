Матвиенко призвала «не увлекаться» маркировкой товаров
28.02.2020, 13:28, Новости дня
Председатель совета федерации Валентина Матвиенко попросила «не увлекаться» маркировкой товаров в целях защиты от контрафакта, поскольку это отражается на цене продукта.
По словам Матвиенко, два года назад остро стояла проблема контрафакта алкоголя. Совет Федерации принял законодательные акты, после чего к субъектам вернулось право контролировать оборот алкоголя, передает ТАСС.
Матвиенко напомнила, что были приняты нормативные акты, которые позволяют изъять и уничтожить оборудование для производства контрафактного алкоголя.
После этого объем нелегального алкоголя сократился с 60% до 30%, а субъекты получили в виде акцизов более 200 млрд рублей.
«Но мы бы просили – сейчас идет тенденция расширения маркировки производимых товаров – не увлекаться», – сказала Матвиенко.
По ее словам, стоимость маркировки отражается на цене продукции.
Кроме того, Матвиенко призвала расширить финансирование закупок лекарств для льготных категорий граждан из федерального бюджета.
«Мы занимаемся <…> переводом закупки лекарств для людей, особенно детей, больных орфанными заболеваниями, на федеральный бюджет, потому что та нагрузка, которая ложится на региональные бюджеты, – они не могут с этим справиться», – сказала Матвиенко.
Ранее россияне высказались по поводу контрафакта. Исследовании ВЦИОМ показало, что половина россиян никогда не видела и не покупала контрафактную продукцию.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет