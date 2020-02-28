В Грузии зафиксирован второй случай коронавируса

28.02.2020, 13:28, Новости дня

Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии 28 февраля, первый был подтвержден 26-го числа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщил руководитель Центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, вирус обнаружен у гражданина Грузии, прибывшего из Италии.

Других деталей пока нет.

Ранее коронавирус был подтвержден у 50-летнего мужчины, посетившего Иран.

Грузия закрыла авиасообщения с Китаем и Ираном.

В Грузии нехватка хирургических масок, а из-за панических настроений есть дефицит ряда продуктов в магазинах. При этом власти говорят, что поводов для паники нет.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, коронавирус угрожает РФ с неожиданного направления.