В Грузии зафиксирован второй случай коронавируса

28.02.2020, 13:28, Новости дня

Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии 28 февраля, первый был подтвержден 26-го числа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщил руководитель Центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, вирус обнаружен у гражданина Грузии, прибывшего из Италии.

Других деталей пока нет.

Ранее коронавирус был подтвержден у 50-летнего мужчины, посетившего Иран.

Грузия закрыла авиасообщения с Китаем и Ираном.

В Грузии нехватка хирургических масок, а из-за панических настроений есть дефицит ряда продуктов в магазинах. При этом власти говорят, что поводов для паники нет.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, коронавирус угрожает РФ с неожиданного направления.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / В Донецкой области осуждены участницы проведения сепаратистского «референдума» в 2014 году

21.02 / «Метинвест» готов вложить в шахтоуправление «Покровское» 4 млрд грн после приобретения контрольнного пакета акций

30.01 / «Нарко: Мексика». Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео

12.02 / Робби сыграет с Бейлом в ленте Расселла

14.02 / Белоруссия и США обсудили в Мюнхене вопросы безопасности

17.01 / Кто войдет в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году?

20.02 / Автоновости: Volkswagen «разгорячит» еще две популярные модели

09.02 / Экс-полпреда главы Чечни на Украине отпустили из-под ареста

12.02 / Вячеслав Соболев: Есть стопроцентная информация о готовящемся на меня и мою семью покушении

20.02 / Виталий Дроздов прокомментировал шансы финалистов нацотбора представлять Украину на «Евровидении 2020»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика