Будет ли увековечена в России имя Бориса Немцова?

28.02.2020, 13:25, Новости дня

Накануне, в пятую годовщину убийства Бориса Немцова, в Праге прошла торжественная церемония по поводу переименования городской площади в честь российского оппозиционного политика. Таким образом, Прага стала четвертой столицей, где в топонимике увековечена память о Немцове.

Напомним, в конце февраля 2018 года в Вашингтоне напротив главного входа в посольство РФ появилась Немцов-плаза (Boris Nemtsov Plaza). В марте 2018 года в Вильнюсе у посольства России открылся сквер имени Бориса Немцова. А в марте 2019 года сквер имени Бориса Немцова открылся в Киеве.

В Кремле не стали комментировать переименование площади в Праге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что это суверенное право городских властей.

В Москве, где 27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен, память о политике увековечена лишь мемориальной доской на доме, в котором он жил. Да и этот знак соратниками оппозиционного лидера был установлен с большим трудом.

Сопредседатель московского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС), Михаил Шнейдер считает, что переименование площади в Праге в честь Борис Немцова – важное событие. По его мнению, оно, в том числе, может оказать «психологические воздействие на правящий режим» с тем, чтобы активизировать ход расследования убийства политика.

«Кроме того, чем больше будет таких событий, тем скорее память о Немцове будет должным образом увековечена и в России, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Этому же способствует международное расследование его дела (по линии ОБСЕ). Общие усилия могут сдвинуть с мертвой точки дело».

20 февраля на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене был представлен доклад о расследовании убийства Бориса Немцова. В документе, в частности, отмечалось, что российские власти отказались сотрудничать с представителями ПА ОБСЕ, стремящимися установить истину.

Пять лет – просто немыслимый срок для расследования такого рода преступлений, убежден Михаил Шнейдер. «Причем, нет никаких признаков в заинтересованности властей установить истину в полном объеме и наказать всех без исключения виновных, – констатировал он. – Ни заказчики, ни организаторы преступления не установлены. Притом, что это секрет полишинеля. Просто позор международного уровня!»

Вместе с тем сопредседатель московского отделения ПАРНАС выразил надежду, что рано или поздно память о Борисе Немцове все же непременно будет зафиксирована в Москве.

Руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис также уверен, что конечном счете память о Немцове будет увековечена. На его взгляд, в этом нет и тени сомнения.

«Разумеется, что нынешние власти пока, прямо сейчас нет, на это не готова, –уточнил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Но по мере ослабления своего положения они уже в обозримой перспективе может пойти на такую уступку гражданскому обществу. Тем более, посмотрите, как быстро они переименовывают улицы в честь разных лидеров тоталитарных государств типа Уго Чавеса».

Как представляется Сергею Давидису, упорный отказ российских властей от увековечивания памяти Немцова, явно говорит об их предвзятом отношении и проявлении нарочитого неуважении к нему.

В свою очередь, адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» заметил, что по факту жители Москвы и гости столицы уже давно переименовали Большой Москворецкий мост в честь Немцова. «Как мне видится, со всех точек зрения правильнее было бы и официально так назвать этот мост, в конце концов, здесь и убили Бориса. Точно также при желании не составило бы большой проблемы назвать именем Немцова и какой-нибудь большой проспект или площадь в новом районе Москвы или других городах – Нижнем Новгороде, Ярославле, там, где политик оставил яркий след».

Адвокат абсолютно убежден, что ровно так оно когда-нибудь и будет.

В то же время главный редактор «Ежедневного журнала», соратник Бориса Немцова Александр Рыклин занимает по этому вопросу принципиально иную позиция. «Сугубо моя точка зрения состоит в том, что от этой власти не надо добиваться увековечивания памяти Немцова, – настаивает он. – У нас есть мост, где его убили, есть могила, в которой его похоронили. По крайней мере, для меня этого на сегодня достаточно».

Настанет время, мы сами, без всяких подачек со стороны этого режима, сделаем все, что требуется в смысле фиксации памяти о Борисе Немцове, заключил Александр Рыклин.