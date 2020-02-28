Совет НАТО проводит консультации по Сирии

28.02.2020, 13:25, Новости дня

Послы стран-членов НАТО в пятницу начали консультации по ситуации в Сирии в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Заседание проводится по просьбе Турции после того, как в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих.

«Сегодня Совет НАТО соберется по просьбе Турции, чтобы провести консультации по ситуации в Сирии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора», – написал Столтенберг в «Твиттере».

В соответствии со Статьей 4, каждый из членов альянса имеет право попросить провести консультации, если считает, что существует угроза для его территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг побеседовал со Столтенбергом по телефону.