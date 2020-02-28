NewsOne — украинец устал от семьи и попросился в СИЗО

28.02.2020, 13:22, Новости дня

В украинском Бердянске мужчина вызвал сотрудников полиции к себе домой и попросил закрыть его в следственном изоляторе. Как пишет NewsOne, своё желание он объяснил тем, что устал и хочет отдохнуть от семьи.


Reuters

В городе Бердянск Запорожской области Украины мужчина вызвал правоохранителей к себе домой и попросил закрыть его в следственном изоляторе. Как передаёт NewsOne, неизвестный вызвал полицейских, сообщив о конфликте в семье. По его словам, его избили. Однако когда стражи порядка прибыли на вызов, оказалось, что заявитель цел и невредим. 

При этом он выступил со странной просьбой: мужчина попросил, чтобы его закрыли в следственном изоляторе. Своё желание он объяснил тем, что хочет отдохнуть от семьи.

Полиция вызов не удовлетворила и выписала шутнику штраф за ложный вызов полиции. Но мужчина не отнёсся к этому серьёзно: уплатить штраф не спешит и на рассмотрение дела не явился.



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