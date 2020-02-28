ABC News — в США из-за китайского коронавируса могут начаться проблемы с лекарствами

28.02.2020, 13:22, Новости дня

Вспышка нового заболевания в Китае остановила фармакологические заводы, которые поставляли 90% действующих веществ для американских жизненно важных препаратов, пишет ABC News. В результате США могут столкнуться с серьёзной нехваткой популярных дженериков, а эксперты советуют запасаться необходимыми лекарствами уже сейчас.



Reuters

Новый коронавирус парализует большую часть китайской экономики и может повлиять на жизнь обычных американцев, лишив их жизненно важных лекарств, пишет ABC News.

Соединённые Штаты импортируют из Китая электронику, одежду, игрушки и всё больше рецептурных лекарств, рассказывает издание. Около 90% действующих веществ, которые используют американские фармацевтические заводы, поступают из Китая. В связи с этим политики и эксперты в области национального здравоохранения выразили свою озабоченность возможной нехваткой популярных дженериков. Пока этого не произошло, но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что внимательно следит за развитием ситуации.

Дэвид Джейкобсон, практикующий профессор в школе бизнеса Южного методистского университета, считает, что недостаток лекарств уже «стал проблемой». По его словам, если Китай не найдёт возможности исправить ситуацию, американские компании столкнутся с трудностями: у них «нет альтернативного поставщика».

Майкл Вессел, комиссар американо-китайской комиссии по обзору и безопасности, предположил в интервью американской телекомпании, что первыми дефицит коснётся непатентованных антибиотиков и препаратов от высокого давления. В то же время Эрин Фокс, старший директор по услугам информирования и консультации по медикаментам в Университете Юты, не решилась утверждать, каких лекарств будет не хватать, однако посоветовала американцем запастись их двухнедельным запасом, как если бы они собирались в долгое путешествие.

Вессел отмечает, что вспышка коронавируса подчеркнула «значительную и потенциально опасную зависимость от Китая в поставках медикаментов» для США. Приостановление китайского производства поставило под угрозу получение необходимых веществ для получения дженериков. Кроме того, Пекин продолжает работать над сдерживанием эпидемии, и поэтому лекарства или аналогичная продукция, предназначенные на экспорт, могут использоваться в самом Китае. В таком случае, предупреждает Вессел, жители всего мира испытают на себе нехватку нужных препаратов.

Тем не менее эксперты заверили ABC News, что число новых заболевших идёт на спад, многие китайские заводы снова открываются, что должно уменьшить возможный риск для цепочек поставок. «Думаю, у нас будет более чёткое представление через 2—3 месяца, — сказала Эрин Фокс. — Думаю, важно не паниковать, но хорошая идея — иметь дома двухнедельный запас лекарств от хронических болезней. Это всегда хорошая идея».