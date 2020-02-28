«Россия подтверждает полную приверженность договоренностям с Турцией», — Лавров об обстреле турецких военных в Сирии

28.02.2020, 13:21, Новости дня

Россия подтверждает полную приверженность договоренностям с Турцией по сирийскому Идлибу. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. По словам министра, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эродоган провели подробный телефонный разговор на эту тему.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», — рассказал Лавров.

«Мы подтверждаем нашу полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турецкой Республики в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

Он подчеркнул, что речь идет об «отмежевании нормальной оппозиции от террористов, демилитаризации внутреннего пояса таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции Сирийской Арабской Республики, российскую военную базу и обеспечить беспрепятственное использование автомагистрали, которая через зону проходила».

Напомним, ранее сообщалось, что Сирия нанесла авиаудар по провинции Идлиб, в результате чего погибли как минимум 33 турецких военных. Турция нанесла ответный удар по сирийским позициям в Идлибе.

После этого в ООН призвали принять срочные меры для урегулирования ситуации на северо-западе Сирии. Президент Турции провел экстренное совещание, на котором было принято решение не препятствовать потоку мигрантов из Сирии в Европу.

Как отмечает The New York Times, в последние недели в этом районе большинство авиаударов наносили российские самолеты. По данным издания, у российского консульства в Стамбуле собрались протестующие. Они выкрикивали «Россия — убийца, Путин — убийца».

В начале февраля 2020 года ситуация в Идлибе резко обострилась. Участились столкновения турецких и сирийских сил в этой зоне. 12 февраля Анкара заявила, в результате целенаправленного удара сирийской армии погибли пять турецких военных. В министерстве обороны сообщили, что силы Асада обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке провинции с применением тяжелой артиллерии.

Турция тогда нанесла ответный удар и сказала о нейтрализации 51 военнослужащего сирийской армии.