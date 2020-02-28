«А как евхаристию не совершать?» Протоиерей Дмитрий Смирнов призывает верующих в Италии игнорировать требования властей не ходить в храмы из-за коронавируса

28.02.2020, 13:20, Новости дня

У прихожан РПЦ в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, сказал в эфире телеканала «Спас» глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

«Есть в «Основах социальной концепции» такой пункт, в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь. А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!» — сказал Смирнов.

По словам Смирнова, такие запреты свидетельствуют о том, что «правительство совершенно безбожное», и «это начало конца».

На 28 февраля число заразившихся новым коронавирусом в Италии достигло 650. Один житель Италии, побывавший 25 февраля в Милане, заболел респираторным заболеванием, вызванным коронавирусом, в Нигерии. 14 заболевших умерли.



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