Из аптек пропали маски: как защитить себя от коронавируса?

28.02.2020, 13:19, Новости дня

На фоне последних новостей о распространении коронавируса из российских аптек исчезли маски. Несмотря на то, что врачи не считают маски надежной защитой от коронавируса, а ВОЗ утверждает об их ограниченном использовании, панические настроения в связи с дефицитом возрастают. Как защитить себя от коронавируса, когда очень страшно и масок нет, рассказал Александр Лаврищев, врач — терапевт сети клиник «Семейная». 

·         Регулярно и тщательно мыть руки с мылом. ВОЗ рекомендует уделять этому процессу по 40-60 секунд каждый раз перед едой, после поездки в общественном транспорте, прикосновения к металлическим ручкам и поручням, а также после рукопожатий, которые, в период эпидемии лучше избегать.

·         Носить с собой антисептические спреи или спиртовые растворы, для обеззараживания рук, если помыть их нет возможности.

·         По возможности избегать контакта рука-лицо немытыми руками.

·         Не есть еду, которую приготовили другие люди. На сегодня известно о 10% заболевших, которые заразились вирусом через еду.

·         Избегать мест скопления людей.

·         Не есть сырую пищу.

·         Ограничить контакты с животными в том случае если речь не идет о ваших домашних животных. 

·         При первых признаках ОРВИ  вызвать врача и взять больничный.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией к 28 февраля — 83 389, скончались 2858 человек, выздоровели 36 5576. Вирус обнаружен в 49 странах. 



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