Катерина Тихонова возглавит Институт искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ

28.02.2020, 13:13, Новости дня

В МГУ до конца года появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, его возглавит гендиректор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники и на презентацию ректора университета Виктора Садовничего.

В пресс-службе «Иннопрактики» рассказали, что институт уже был создан в прошлом году наряду с другими девятью институтами перспективных исследований. Он займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями и будет финансироваться из программы развития МГУ.

О планах создать на базе МГУ структуру, которая займется исследованиями в области искусственного интеллекта, рассказал в мае на совещании с участием президента Владимира Путина гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что планирует привлечь к проекту ведущие зарубежные научные центры. Президент идею поддержал.

О Катерине Тихоновой и ее фонде «Иннопрактика» стало известно в январе 2015 года после публикации расследования РБК «Кто стоит за расширением МГУ». В материале отмечалось, что над концепцией создания научно-технологической долины МГУ вместе с группой из 80 экспертов работает фонд «Иннопрактика». Его директор, 29-летняя Катерина Тихонова, «наряду с научными деятелями и представителями бизнеса» входит в рабочую группу МГУ, которая занимается проработкой деталей концепции долины.

В расследовании РБК Тихонова нигде не упоминалась как возможная дочь Путина. Лишь на следующий день после публикации РБК российский журналист Олег Кашин заявил, что Катерина Тихонова – дочь президента России. Кашин предположил, что псевдоним «Тихонова» связан с отчеством бабушки Катерины – Катерины Тихоновны Шкребневой. В этот же день неназванный источник агентства Reuters, близкий к МГУ, сообщил, что Катерина Тихонова является дочерью президента России. Об этом же написало и агентство Bloomberg уже со ссылкой сразу на четыре анонимных источника.

Владимир Путин не подтверждает и не отрицает эту информацию. Однако, говоря о дочерях, он отмечал, что они живут в России и занимаются наукой.