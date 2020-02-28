Россия приостановила въезд граждан из Ирана

28.02.2020, 13:12, Разное

Правительство России временно ограничило въезд иностранных граждан с территории Ирана. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, въезд разрешен только через пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Ограничения не касаются экипажей самолетов, граждан государств Евразийского экономического союза, представителей официальных делегаций, а также лиц, которые имеют вид на жительство в России, сообщает телеканал «360».

Такое решение было принято российским правительством для защиты от распространения коронавируса. Утром 28 февраля стало известно, что первые случаи заболевания были зафиксированы в Белоруссии и Новой Зеландии, передает НСН.