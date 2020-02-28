Тина Кунаки с братом в зале, Ирина Шейк и Джиджи Хадид — на подиуме: как прошел показ Isabel Marant

28.02.2020, 13:01, Разное

Парижская Неделя моды — в самом разгаре. Вчерашним вечером почетные гости французской столицы собрались на показе Isabel Marant, который прошел во дворце Пале-Рояль. На подиум вышли главные модели современности Джиджи Хадид и Ирина Шейк, а также топ-модели, прославившиеся в 90-х, — Эмбер Валлетта и Кэролин Мерфи.

Из первого ряда за шоу наблюдала молодая мама и давняя поклонница бренда Тина Кунаки, которая пришла в сопровождении своего брата Закари. А вот супруг модели, актер Венсан Кассель, судя по всему, остался дома с их 10-месячной дочкой Амазони.

Тина и Закари КунакиСофия Санчес де БетакДжиджи Хадид и Изабель Маран

В следующем осенне-зимнем сезоне Изабель предлагает делать ставку на монохромные образы, отдавая предпочтение пастельным тонам. Главными цветами коллекции стали бежевый, молочный и светло-коричневый. В этот раз дизайнер черпала вдохновение из моды 80-х. Отсюда обилие жакетов и курток с акцентом на линию плеч, а также оверсайз-блузок. Образы дополнили высокие сапоги до колен и ремни с массивными пряжками на талии.

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