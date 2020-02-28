Жителям зараженных коронавирусом стран раздают премиум подписку на порно

28.02.2020, 12:56, Разное

Жителям заражённых коронавирусом регионом в качестве поддержки раздают бесплатно премиум подписку на порно. Подобная акция проводится ресурсом Xhamster и действует до конца марта.

Многие известные компании и интернет-ресурсы стараются помочь пострадавшим от коронавируса странам, высылая гуманитарную помощь или освещая события для привлечения иностранных специалистов. Создатели ресурса Xhamster решили в своеобразной манере приобщиться к оказанию помощи и рассказали о предоставлении премиальной подписки на свой контент жителям Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи. Специальным предложением можно воспользоваться только до конца марта.

В настоящий момент официально подтверждено 82 тыс. случаев заражения коронавирусом. Подавляющее большинство инфицированных граждан находятся в Китае, но заболевание постепенно распространяется и на другие государства. Большое количество заражённых выявлено на территории Ирана и Италии. В Южной Корее темпы распространения вируса продолжают увеличиваться, и только за сутки зафиксировано 300 случаев заражения. Всего, по официальным данным, в больницах находятся 1,5 тыс. граждан с коронавирусом.