Жителям зараженных коронавирусом стран раздают премиум подписку на порно

28.02.2020, 12:56, Разное

Жителям заражённых коронавирусом регионом в качестве поддержки раздают бесплатно премиум подписку на порно. Подобная акция проводится ресурсом Xhamster и действует до конца марта.
Многие известные компании и интернет-ресурсы стараются помочь пострадавшим от коронавируса странам, высылая гуманитарную помощь или освещая события для привлечения иностранных специалистов. Создатели ресурса Xhamster решили в своеобразной манере приобщиться к оказанию помощи и рассказали о предоставлении премиальной подписки на свой контент жителям Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи. Специальным предложением можно воспользоваться только до конца марта.

В настоящий момент официально подтверждено 82 тыс. случаев заражения коронавирусом. Подавляющее большинство инфицированных граждан находятся в Китае, но заболевание постепенно распространяется и на другие государства. Большое количество заражённых выявлено на территории Ирана и Италии. В Южной Корее темпы распространения вируса продолжают увеличиваться, и только за сутки зафиксировано 300 случаев заражения. Всего, по официальным данным, в больницах находятся 1,5 тыс. граждан с коронавирусом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / «Озверевшие недоумки»: Поклонская в шоке от жуткого нападения

30.12 / Путин бросает Макрону кость

20.01 / Пост Максима Виторгана о предательстве спровоцировал слухи о расставании с Нинидзе

04.01 / Камерон Диас 9 месяцев скрывала свою первую беременность

09.02 / Дженнифер Лопес рассказала, как поддерживает себя в форме

03.01 / За кадром: Меган Маркл и принц Гарри помогли канадской паре сделать фото для их семейного альбома

21.01 / Мнение: УДК «Севастополь» и «Владивосток» заложат к 9 мая

18.02 / Пьяный мужчина угрожал пистолетом работникам московского бара

22.02 / «Инфекция нас значительно опережает»

12.02 / Во «ВКонтакте» нашли фотографии застолья с участием осужденного за убийство Немцова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика