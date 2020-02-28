«Исповедь голышом»: Тарзан рассказал Урганту о весеннем шоу

28.02.2020, 12:55, Разное

Тарзан побывал в гостях у Ивана Урганта и пояснил о предстоящем весеннем шоу. Это будет не просто стриптиз-выступление, объяснил Сергей Глушко, а «исповедь голышом».
8 марта супругу Наташи Королевой Сергею Глушко исполнится пятьдесят лет. Иван Ургант не смог не поинтересоваться у танцора стриптиза, как долго тот планирует еще выступать на сцене. Тарзан ответил, что не ставит для себя никаких рубежей. Если бы двадцать лет назад кто-то ему сказал, что он будет танцевать в пятьдесят, то не поверил бы. Артист признался, танцы для него — это любимое занятие. Он выходит на сцену не ради денег, а чтобы порадовать женщин. Глушко готовится к юбилейному шоу и продемонстрирует не просто красивый стриптиз, а «исповедь голышом», откроет перед зрителями душу.

Еще в прошлом году стало известно о том, что весной 2020 года состоится финальное стриптиз-шоу, которым артист и завершит свою карьеру. Наташа Королева выступит в роли продюсера танцевального праздника своего мужа.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Рубль отыгрывает позиции после падения

07.01 / В Ярославской области при пожаре в жилом доме погибли трое детей

21.01 / Ирина Горбачёва рассказала, как её «кинул» журнал Vogue

28.01 / Подросток из США доказала свою независимость не мытой с 2012 года головой

21.02 / Названы самые полезные и самые вредные каши в рационе людей

08.02 / Фотошпионы опубликовали в Сети снимки Ford Bronco 2021

13.02 / Стоматологи дали советы по устранению кровоточивости десен

10.01 / Наука: Стволовые клетки с половиной генома могут помочь бесплодным парам

11.02 / Мнение: Теперь их стало 100

27.12 / Наука: Австралийцы вылечат аллергию генной терапией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика