«Исповедь голышом»: Тарзан рассказал Урганту о весеннем шоу

28.02.2020, 12:55, Разное

Тарзан побывал в гостях у Ивана Урганта и пояснил о предстоящем весеннем шоу. Это будет не просто стриптиз-выступление, объяснил Сергей Глушко, а «исповедь голышом».

8 марта супругу Наташи Королевой Сергею Глушко исполнится пятьдесят лет. Иван Ургант не смог не поинтересоваться у танцора стриптиза, как долго тот планирует еще выступать на сцене. Тарзан ответил, что не ставит для себя никаких рубежей. Если бы двадцать лет назад кто-то ему сказал, что он будет танцевать в пятьдесят, то не поверил бы. Артист признался, танцы для него — это любимое занятие. Он выходит на сцену не ради денег, а чтобы порадовать женщин. Глушко готовится к юбилейному шоу и продемонстрирует не просто красивый стриптиз, а «исповедь голышом», откроет перед зрителями душу.

Еще в прошлом году стало известно о том, что весной 2020 года состоится финальное стриптиз-шоу, которым артист и завершит свою карьеру. Наташа Королева выступит в роли продюсера танцевального праздника своего мужа.