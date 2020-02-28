Леди Гага выпустила снятый на iPhone 11 клип «Stupid Love»

28.02.2020, 12:55, Разное

Певица Леди Гага выпустила футуристичный клип на сингл «Stupid Love». Первая сольная запись с 2017 года полностью снята благодаря революционной системе трех камер iPhone 11.

Трек необычен для популярной певицы еще и тем, что это первая её совместная работа с другим автором. До него Леди Гага всегда работала одна, теперь же представила композицию, созданную в содружестве с автором песен в стилях поп- и танцевальной музыки шведским музыкантом Максом Мартином. О поездке к обладателю премии «Грэмми» она пояснила своим поклонникам. В его студии певица сыграла гармонию к «Stupid Love» просто на фортепиано. Затем сообщила, что для неё значимость песни определяется тем, остается ли она хитом даже в таком исполнении. Карл Мартин Сандберг, таково настоящее имя музыкального продюсера, согласился с ней, и началась работа. Кстати, месяц назад в Сети прозвучала ранняя версия песни. Не раскрывая подробностей, Леди Гага не раз говорила перед этим о работе над новым альбомом. Поклонники предположили, что он будет назван «Chromatica».

В клипе певица предстает в образе розоволосой инопланетянки на фоне футуристичной пустынной местности. Длительное отсутствие новой музыки Леди Гага компенсировала съёмками в фильме «Звезда родилась», а её песня к этой ленте стала обладательницей «Оскара». Кроме того, знаменитость увлеклась разработкой аксессуаров и косметики.