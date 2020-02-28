Black Shark представил смартфон с механическими переключателями

28.02.2020, 12:55, Разное

В интернете появились два новых изображения игрового смартфона Black Shark 3. На постерах заметны механические переключатели аппарата.
Китайский производитель отметил, что игровой смартфон Black Shark 3 получил от своих разработчиков два механического переключателя, которые способны обеспечить хорошую обратную связь и нулевую задержку. Последний фактор имеет крайне важное значение для поклонников многопользовательских игр, где каждая секунда на счету у геймеров.

Согласно постерам, игровой гаджет обладает парой боковых клавиш, предназначенных для существенного улучшения управления игры. Кнопки прошли испытание в самых разнообразных виртуальных проектах, в том числе известном онлайн-шутере PlayerUnknown’s Battleground. У упомянутых выше переключателей имеются колпачок на 21 мм и ход 1,5 мм. Эти детали при необходимости можно перепрограммировать и настроить соответственно с личными предпочтениями. Black Shark 3 поддерживает оперативную зарядку на 65 Вт, объем внедренного аккумулятора составляет 4720 мАч, презентация аппарата запланирована на 3 марта.



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