Производитель стали ThyssenKrupp продает лифтовый бизнес

28.02.2020, 12:51, Новости дня

ThyssenKrupp AG (Германия), одна из крупнейших в мире сталелитейных компаний, продает собственное производство лифтов за 17,2 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Покупатель — консорциум фондов Advent, Cinven и RAG.

ThyssenKrupp избавляется от непрофильных активов ради улучшения собственного финансового положения.

Договор купли-продажи подписан. Закрытие сделки ожидается к концу текущего финансового года. ThyssenKrupp реинвестирует часть полученных денег, а часть направит на погашение долга.

"Мы не только получили очень хорошую цену продажи, — заявил Мартина Мерц, генеральный директор ThyssenKrupp. — Но также сможем быстро завершить сделку. Сейчас для нас крайне важно найти наилучший возможный баланс для использования средств. Мы будем сокращать долг ThyssenKrupp настолько, насколько это необходимо, и в то же время инвестировать столько, сколько разумно, в развитие компании. При этом ThyssenKrupp может снова набрать скорость".



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