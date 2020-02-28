Отзывчивому башкирскому водителю могут аннулировать штраф

28.02.2020, 12:51, Новости дня

Отзывчивому водителю, который бросился помогать попавшей в беду старушке и нарушил ПДД, возможно, аннулируют штраф. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД передает ГТРК "Башкортостан".

Как известно, события, произошедшие в Стерлитамаке, прогремели на весь интернет. "Вести" напоминают: проезжавший по улице водитель обратил внимание на пенсионерку, упавшую под снежным завалом с крыши. Для того, чтобы оказать ей помощь, автомобилисту пришлось совершить выезд на встречку. Штраф в 5 тысяч рублей он сам признал обоснованным.

Жители города возмутились подобной ситуацией. И вот теперь ее прокомментировали в ГИБДД. По словам начальника пресс-службы МВД по РБ Максима Родионова, сотрудники Госавтоинспекции обязаны были отреагировать на нарушение правил дорожного движения, попавшее на камеры видеонаблюдения. Позже обстоятельства произошедшего были детально изучены. Принято решение, что постановление о штрафе может быть отменено. Так что доброму водителю нужно прийти за заявлением в полицию для аннуляции административного наказания.

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ГТРК "Башкортостан"