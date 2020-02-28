В Калининграде пьяная бабушка дважды уронила маленькую внучку на асфальт

28.02.2020, 12:51, Новости дня

В Калининграде нетрезвая пенсионерка дважды опрокинула коляску с маленькой внучкой. Видео с опубликовал очевидец инцидента.

Все произошло вечером 26 февраля на улице Чекистов. Как позже выяснилось, мама малышки пришла с работы и прилегла отдохнуть, а чтобы ребенок не мешал, гулять с ним отправилась бабушка. По пути она заглянула в гости, где прилично выпила. Автор записи обратил на нее внимание еще по дороге, поскольку женщина не держалась на ногах, а передвигалась исключительно благодаря коляске.

 

Первый раз девочка оказалась на асфальте, когда ее бабушка остановилась покурить с двумя знакомыми — навалившись на ручку, она опрокинула коляску. Мужчины быстро подняли и успокоили ребенка, так что вскоре женщина продолжила прогулку, доверив пачку сигарет внучке.

"На перекрёстке улиц Родителева — Чекистов женщина попыталась свернуть во двор, но её занесло, и она завалилась вместе с коляской. Малышка опять вылетела и ударилась головой о землю", — рассказал изданию "Клопс" очевидец.

Тут уже поблизости оказался сосед горе-бабушки, который сначала помог ей подняться, а потом вызвал на место маму малышки. Та прямо на улице устроила разнос и забрала ребенка, а утром следующего дня она уже объяснялась с представителями органов опеки. Прежде в поле их зрения женщина не попадала.

Медосмотр показал, что ребенок не пострадал в ходе вечерней прогулки с бабушкой.



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