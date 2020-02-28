Мнение: Тест №16. Психоалхимия. Разморозка

28.02.2020, 12:20, Разное

Начинается продажа мест на новое тестирование.

Тестирование состоится 15-го марта в 11-00 по Москве.

Место можно купить ЗДЕСЬ.

Про новый тест можно прочитать вот здесь.

Про другие тестирования по тегу Тест.

Купив место, обязательно прочитайте технические характеристики, необходимые для прохождения теста.

Они подробно описаны на странице вебинара.

А я хочу предупредить, что в этот раз никаких напоминалок не будет. В прошлый раз я тоже отменила напоминалки, но техподдержка уговорила меня выслать в последний момент, потому что за час до начала тестирования им начались звонки участников, которые не смогли найти ссылку в письме. Но в этот раз напоминалок не будет.

Обратите внимание вот на что.

После оплаты вам должно прийти письмо на указанный ящик. Ссылка для входа на тестирование будет там. Найдите ее.

Если вы не смогли найти ссылку, в этот же день позвоните или напишите в техподдержку, они расскажут, как найти или вышлют повторное письмо с ссылкой.

Это письмо нужно будет сохранить до 15-го марта. Если случайно потеряли, пишите в техподдержку, по обращению они высылают повторные.

Нужно объяснить, что вы оплатили мой вебинар на 15-е марта и попросить повторить ссылку для входа на него.

Почему я отменяю автоматические напоминалки с повторной ссылкой?

Потому что, во-первых, они выглядят глупо. «Мы о вас помним, а вы о нас?» — вот так они звучат. Видели?

Во-вторых, они приходят даже тем, кто зарегистриовался и не успел купить место. Зарегистрированных обычно в два раза больше и всем приходит вот эта напоминалка с предложением запросить место у организатора.

И многие мне потом пишут, думая, что я с ними заигрываю. Место купить не даю, а напоминалочки шлю.

Поэтому напоминалок не будет.

Достаточно того, что после оплаты в письме с ссылкой площадка пишет дурацкое: «Добро пожаловать на борт!»

Какой борт?

Как думаете, друзья, вот такие креативные маркетинговые идеи приходят команде во время мозгового штурма или каким-то другим путем?

Меня всегда интересовало, как люди выдумывают подобные глупости и для чего? Чтобы выглядеть натужно спонтанными?

Почему бы не написать просто: ссылка для входа на вебинар вот здесь. Или добро пожаловать на вебинар. Хотя бы.

Почему на борт?

Лучше бы ссылку в письме оформляли так, чтобы все ее находили сразу.