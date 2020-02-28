Названа причина взрыва в квартире в Петербурге

28.02.2020, 12:40, Новости дня

Взрыв в квартире в Санкт-Петербурге произошел после того, как мужчина поджег порох, сообщили в пресс-службе Калининского района города.

«В двухкомнатной квартире житель 1980 года рождения поджег порох, он взорвался, вышибло межкомнатные двери и стекла. Соседние квартиры не пострадали, эвакуация не производилась», – сообщили ТАСС в пресс-службе района. 

Отмечается, что пострадал только хозяин жилья, он госпитализирован. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Ранее МЧС сообщило о возможном подрыве самодельного взрывного устройства в Петербурге. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Полякова: Вопроса русского языка нет в Украине. Его качают политики и ботофермы в Facebook

26.02 / «Агро Газ Трейдинг» планирует принять участие в приватизации Одесского припортового завода

31.12 / Возле Камеруна напали на греческий танкер, похитили украинского моряка

09.02 / Появились подробности посадки самолета «на брюхо» в Коми

27.02 / День белого медведя: ученые проведут перепись «хозяев Арктики»

14.01 / На Украине заявили о снижении пассажиропотока на границе с Россией

08.02 / Дело о пытках в одесском приюте. Обвиняемый признал вину и получил условный срок

27.02 / LG анонсировала свой новый флагман LG V60 ThinQ 5G

24.01 / Джонсон показал в Twitter, как подписывал соглашение о Brexit

19.02 / Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика