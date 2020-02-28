Названа причина взрыва в квартире в Петербурге

28.02.2020, 12:40, Новости дня

Взрыв в квартире в Санкт-Петербурге произошел после того, как мужчина поджег порох, сообщили в пресс-службе Калининского района города.

«В двухкомнатной квартире житель 1980 года рождения поджег порох, он взорвался, вышибло межкомнатные двери и стекла. Соседние квартиры не пострадали, эвакуация не производилась», – сообщили ТАСС в пресс-службе района.

Отмечается, что пострадал только хозяин жилья, он госпитализирован. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Ранее МЧС сообщило о возможном подрыве самодельного взрывного устройства в Петербурге.