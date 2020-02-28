Лукашенко не счел нужным закрывать границы Белоруссии из-за коронавируса

28.02.2020, 12:40, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за первого случая коронавируса в стране, считая, что «это пустое».

Такое заявление прозвучало на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии, передает БелТА.

«Это пустое», – сказал он.

В свою очередь официальный представитель государственного пограничного комитета (ГПК) Антон Бычковский заявил, что белорусских пограничников обучили распознавать в пассажиропотоке людей с признаками инфекционных заболеваний в целях пресечения заноса в страну коронавируса нового типа, передает РИА «Новости».

Пассажиры, которые прибывают в страну из-за рубежа через национальный аэропорт Минск, проходят обязательный температурный скрининг. Также за ситуацией следят и во всех наземных международных пунктах пропуска.

«В случае выявления в ходе пограничного контроля лиц с признаками инфекционного заболевания такие граждане изолируются от общего потока и направляются в санитарно-карантинный пункт, расположенный в пункте пропуска, где ими занимается дежурный врач», – подчеркнул Бычковский.

Он добавил, что предпринимаемые меры в целом не сказываются на пропускной способности пунктов пропуска.

Пресс-служба национального аэропорта Минск сообщила, что для обнаружения признаков коронавируса у прибывающих граждан также проводят дополнительные мероприятия, например, специалисты работают у борта самолета.

Указывается, что в случае выявления симптомов пассажира передадут медицинской службе, для него отдельно оформят паспорт и проведут таможенные процедуры.

Кроме того, в секторах прилетов в аэропорте установлены тепловизоры, которые позволяют измерить температуру человека дистанционно.

В также аэропорту работают пункты лабораторного контроля – они расположены в международном секторе прилета после прохождения погранконтроля, а также в союзном секторе, куда прибывают пассажиры из России.

Ранее Белоруссия сообщила о первом случае заражения коронавирусом – зараженным оказался студент из Ирана.