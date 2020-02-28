Греция усилила охрану границ

28.02.2020, 12:40, Новости дня

Греция усилила охрану морских и сухопутных границ с Турцией после того, как Анкара заявила, что больше не будет сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу, сообщил источник в правительстве.

По его словам, Афины также связываются с ЕС и НАТО в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе и гибелью там турецких военнослужащих.

«Греция усилила в максимально возможной степени охрану своих сухопутных и морских границ. После развития событий в Идлибе Афины находятся в постоянном контакте с Европейским союзом и НАТО», – сообщил источник РИА «Новости».



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