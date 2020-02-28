Российское правительство ограничило въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи

28.02.2020, 12:31, Новости дня

Правительство России ограничивает въезд в страну с территорий Ирана и Южной Кореи из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте правительства.

В документах подчеркивается, что ограничения в отношении Ирана начали действовать с полуночи 28 февраля. В отношении Южной Кореи они вступят в силу 1 марта. При этом подчеркивается, что ограничения распространяются на все аэропорты, кроме Шереметьево.

Ограничения не будут касаться граждан государств-членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России и въезжающих с территории Ирана.

МВД и МИД России также приостанавливают оформление и выдачу виз гражданам Ирана и всем проживающим на территории этой страны. Запрет также вводится на прием документов для оформления и выдачи приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу на территории страны. Ранее выданные частные, учебные, туристические и транзитные визы аннулируются.

Отмечается, что предпринимаемые правительством меры связаны с резким ростом числа зараженных коронавирусом в Иране и Южной Корее. Как сообщает Минздрав, по данным на 28 февраля в Южной Корее обнаружено 315 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как общее число заболевших выросло до 2337.



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