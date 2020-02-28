В день покушения на Тумсо Абдурахманова в Чечне задерживали людей за лайки к его видео — «Кавказ.Реалии»

28.02.2020, 12:31, Новости дня

В Чечне задержали нескольких человек за лайки под видеозаписями блогера Тумсо Абдурахманова, сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники. В одном из отделений полиции заявили, что в этот день никого не задерживали, в других отказались комментировать эту информацию.

По данным издания, задержаны девять местных жителей в станицах Шелковская и Наурская. Их родственники не комментируют произошедшее, «чтобы не навредить задержанным».

Задержания проходили 26 февраля, в тот же день на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение. Неизвестный попытался напасть на него с молотком, пока тот спал, но Абдурахманову удалось его обезвредить.

Тумсо Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году из-за угроз. Он пытался получить убежище в Грузии и Польше, но в обоих случаях получил отказ. Летом прошлого года стало известно, что власти Польши решили депортировать Абдурахманова в Россию. Международная правозащитная организация Amnesty International предупредила, что на родине он может быть подвергнут пыткам и несправедливому преследованию.

В марте прошлого года Абдурахманов записал видео, в котором назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов записал ответный ролик, объявив Абдурахманову кровную месть. Даудов пообещал найти его и «удивительным образом повеселить». После этого родственники Абдурахманова публично отреклись от него.

В начале февраля 2019 года Абдурахманов предал огласке информацию об убийце выходца из Чечни Имрана Алиева, известного блогера под ником Мансур Старый. По информации Тумсо, Алиев был убит во Франции жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника.