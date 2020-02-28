Зачем взрослым людям делать прививки от детских болезней

28.02.2020, 12:30, Новости дня

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения внесла отказ от вакцинации в список из 10 глобальных угроз для глобального здравоохранения. Но ведь прививки делают в детстве, а вы уже выросли. Так, может быть, проще обойтись без них? Объясняем, почему недооценка «детских» инфекций может стоить вам или вашим близким здоровья или даже жизни.

Какие болезни можно считать «детскими»

Детских болезней — как и взрослых — множество. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «детскими» потенциально смертоносные инфекционные болезни, которые угрожают детям от 0 до 5 лет, и от которых можно защититься при помощи вакцинации.

К числу самых смертоносных детских болезней ВОЗ относит корь, полиомиелит, дифтерию, столбняк, коклюш, ротавирусную диарею и две бактериальные пневмонии. Первую вызывает гемофильная палочка (Haemophilus influenzae) типа B, вторую — возбудитель пневмококковой инфекции (Streptococcus pneumonia).

Министерство здравоохранения РФ (Минздрав) добавляет к списку краснуху и эпидемический паротит (свинку). Все прививки из этого списка входят в Национальный календарь профилактических прививок, то есть их делают бесплатно.

В США список детских болезней, от которых можно защититься прививкой, еще шире. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) относят к «детским» еще и менингококковую инфекцию, гепатит А, ветряную оспу и вирус папилломы человека (ВПЧ).

В нашей стране почти все прививки из американских рекомендаций (кроме ВПЧ) входят в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Это значит, что бесплатно их скорее всего сделают только в том случае, если в регионе, где вы живете, вспыхнет эпидемия.

Прививку от ВПЧ в большинстве регионов придется делать за деньги. В Москве она есть в региональном календаре профилактических прививок — девочки в возрасте 12-13 лет имеют право привиться бесплатно.

Болеют ли взрослые детскими болезнями, и насколько это опасно

«Детскими» болезнями болеют не только дети.Об этом говорят статистические данные, которые собирает Роспотребнадзор. Например, в 2018 году «детской болезнью» под названием корь заразилось 2538 россиян, причем 1124 человека были взрослыми. По сравнению с 2017 годом общая заболеваемость корью выросла в три раза, а число заболевших взрослых увеличилось в 4 раза.

Это общая тенденция: корью все чаще болеют не только в России, но и по всему миру. ВОЗ считает, что главная причина роста заболеваемости — снижение количества привитых людей.

«Детские» болезни опасны для взрослых. Например, люди старше 20 лет, заболевшие все той же корью, часто страдают от осложнений. Сотрудники ВОЗ предупреждают: результатом подобных осложнений может стать пожизненная инвалидность — от церебральных нарушений до слепоты и потери слуха.

Защищают ли взрослых прививки, полученные в детстве

Когда человек вырастет, от большинства «детских» болезней нужно привиться повторно, чтобы сохранился полученный в детстве прививочный «щит».

Однако существуют инфекции, от которых нужно регулярно прививаться в течение всей жизни. Например, от дифтерии и столбняка нужно вакцинироваться каждые 10 лет от момента последней вакцинации. Если пропустить очередную прививку, защита будет не такой надежной, и шанс заразиться сохраняется.

Насколько рискованно прививаться от детских болезней во взрослом возрасте

С точки зрения иммунной системы организма, введение вакцины — это такая учебная тревога, во время которой иммунные клетки знакомятся с опасными микробами и учатся справляться с ними. Если после тренировки на вакцине иммунные клетки встретят возбудителей, они будут готовы дать инфекции отпор.

Все вакцины делятся на три типа:

Живые.Делают из ослабленных микробов, которые не способны вызвать болезнь. Прививаться такими вакцинами можно всем взрослым людям, кроме беременных женщин — хотя риск для развивающегося плода от введения живых вакцин считается чисто теоретическим. Речь идет о вакцинах от ветряной оспы (ветрянки), кори, краснухи и паротита (свинки).

Инактивированные.Делают из убитых микробов. Такие вакцины в принципе не способны вызвать болезнь — ведь это, по сути, просто безобидный «коктейль» из микробных белков. Инактивированные вакцины подходят всем людям, в том числе беременным женщинам.

Единственное исключение — вакцина против вируса папилломы человека. Вероятнее всего, такая прививка безвредна для плода. Но, поскольку вакцина еще не достаточно изучена у беременных, прививаться от ВПЧ женщинам в положении не рекомендуется.

Анатоксинные. Делают из обезвреженных бактериальных ядов-токсинов. Эти вакцины по определению не способны никого заразить, поэтому рекомендуются всем взрослым — даже беременным женщинам.

У здоровых взрослых людей противопоказаний против прививок всеми тремя типами вакцин нет. Объективные ограничения по вакцинации есть только у людей с некоторыми заболеваниями.

Врожденные или приобретенные нарушения иммунной системы (например, ВИЧ-инфекция).В этой ситуации прививки нужно обсудить с врачом — некоторые вакцины могут быть противопоказаны людям с иммунными заболеваниями.

Тяжелая аллергия на компоненты вакцины. Это случается очень редко. Но чтобы наверняка исключить возможные реакции, только что привитых людей просят полчаса посидеть в коридоре. Если за это время реакция не проявилась — можно смело идти домой.

Людей, у которых раньше случались аллергические реакции на компоненты какой-либо вакцины, повторно той же самой вакциной не прививают. Другими вакцинами (без этих компонентов) прививаться можно.

Временных противопоказаний всего два: это острая фаза инфекционного заболевания (например, если человек в день вакцинации испытывает симптомы простуды или гриппа) и фаза обострения любой хронической болезни (например, если в день прививки случился острый приступ ревматизма). В таких случаях нужно подождать до тех пор, пока человек не поправится.

После вакцинации большинство взрослых людей не испытывает никаких проблем со здоровьем. Неприятные ощущения после укола слабые: это может быть легкая боль и покраснение в месте укола, небольшое повышение температуры, непродолжительная головная боль и неприятные ощущения в мышцах. Дискомфорт обычно проходит без лечения за 1-2 дня.

Какие прививки нужны взрослым

Список необходимых прививок у разных взрослых людей будет разным. Рассмотрим самые частые ситуации.

Взрослые люди, получившие прививки по Нацкалендарю в детстве:

● рожденные до 1997 года — один раз привиться от кори, краснухи и паротита

● не болевшие ветрянкой в детстве — один раз привиться от ветрянки

● не привитые от вируса папилломы человека — один раз привиться от ВПЧ.

Женщинам эта прививка приносит максимум пользы — уменьшает риск развития рака шейки матки, вульвы и влагалища, анального рака, плоскоклеточного рака головы и шеи. Полезнее всего прививаться до начала половой жизни, примерно в 9-13 лет. Но, согласно новым данным, вакцинация может принести пользу и взрослым женщинам — вплоть до 45 лет. Хотя в этом возрасте целесообразность вакцинации имеет смысл обсудить с врачом.

Польза от прививки есть и для мужчин. Вакцина защищает от рака полового члена, анального и плоскоклеточного рака головы и шеи. Вакцинироваться лучше до начала половой жизни или как минимум до 27 лет.

● все взрослые — один раз привиться от менингококка (возбудители четырех менингококковых серогрупп: A, C, W и Y) и гепатита А (для долговременного иммунитета после первой дозы вакцины потребуется ревакцинация через 6-18 месяцев), каждые 10 лет прививаться от дифтерии и столбняка, ежегодно — от гриппа

● люди 50-65 лет — один раз от пневмококковой инфекции.

Путешественники.Не существуетединой схемы вакцинации, которая подходит для всех людей, выезжающих за границу. За месяц до поездки стоит изучить раздел для путешественников на сайте CDC: выбрать нужное вам государство и выяснить, какие дополнительные прививки вам могут потребоваться.

Как быть тем, кто никогда не прививался

Если у вас нет документов, подтверждающих наличие прививки (например, прививочного сертификата, записей в медицинской книжке или истории болезни), безопаснее считать себя непривитым, и обратиться к терапевту.

Чтобы оценить иммунный ответ к детским инфекциям, доктор может назначить ряд анализов. Существуют иммуноферментные (ИФА) анализы на антитела к вирусу гепатита В (Anti-HBs-антитела), ветряной оспы (Varicella-Zoster Virus IgG), краснухи (Anti-Rubella-IgG), кори (anti-Measles virus IgG), свинки (определение IgM и IgG антител к вирусу эпидемического паротита), к анатоксину дифтерийных бактерий (IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody), к токсину коклюшный бактерий (IgG Bordetella pertussis) и к токсину столбнячной палочки (IgG Tetanus Toxoid). Иногда такие анализы позволяют сэкономить время — ведь чтобы получить устойчивый иммунитет, некоторые прививки нужно делать несколько раз.

Перед тем, как принять решение, доктор изучит все ваши медицинские документы. Это поможет ему составить ваш личный календарь вакцинации. Скорее всего, большую часть прививок придется делать в частной клинике за деньги.