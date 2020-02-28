Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении бизнесмена Олега Тинькова

28.02.2020, 12:26, Новости дня

Налоговая служба США (Служба внутренних доходов) инициировала судебные слушания в отношении основателя и акционера российского «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Об этом говорится в раскрытии информации TCS Group Holding Plc — головной компании банка.

В сообщении сказано, что Олег Тиньков, основатель и акционер TCSGH, не был гражданином США с 2013 года и присутствует на этих судебных слушаниях в качестве частного лица и что ситуация не затрагивает ни одну из компаний Группы Тинькофф (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Иншуранс и Тинькофф Мобайл).

Сами слушания начались в Лондоне и будут проходить в феврале-апреле 2020 года, никаких других подробностей компания не сообщает.

Олег Тиньков занимает 47-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в 2,2 млрд долларов. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа включила его в список лиц, близких к Кремлю и Владимиру Путину, которые могут попасть под санкции, как способствовавшие вмешательству Кремля в выборы в США.