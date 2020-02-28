Президент Туркменистана обязал завести веб-сайты все госучреждения и частные компании, а также предпринимателей

28.02.2020, 12:26, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал 27 февраля постановление, которое обязывает создать систему электронного документооборота и открыть свои веб-сайты всем государственным ведомствам и учреждениям, муниципальным образованиям, а также всем частным компаниям и индивидуальным предпринимателям, даже работающих без образования юридического лица. Сайты, как следует из постановления, нужно «систематически и активно обновлять». 

Исполнить распоряжение чиновники и бизнесмены обязаны до января 2021 года, а начинанать работу предписано начать в марте 2020 года. 

В декабре 2019 года государственные медиа Туркменистана сообщили, что сын президента Сердар Бердымухамедов, который тогда занимал на пост главы Ахалского велаята (области), первым среди остальных регионов ввел в электронный документооборот вмсистему государственного управления. Через неделю после этого Бердымухамедов-младший провел встречу по «обмену опытом в сфере цифровизации»  с руководителями других областей. 



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