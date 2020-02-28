Володин рассказал о самом важном законе февраля

28.02.2020, 12:25, Разное

В феврале самым важным, по мнению Вячеслава Володина, стал

закон об изменениях в программу материнского капитала. Нормативно-правовой акт

принят в рамках реализации послания президента Владимира Путина, подчеркнул

спикер Госдумы.

Семьи, в которых родился первенец, получат материнский

капитал – более 466 тысяч рублей. А при рождении второго ребенка сумма выплат

увеличится на 150 тысяч рублей, напомнил Володин. Принятые нормы вступают в

силу задним числом – с 1 января 2020 года.

Кроме того, программа маткапитала продлевается до 2026 года.

При этом процедура получения стала максимальной простой, передает слова Госдумы

официальный сайт нижней палаты.

Назвал Вячеслав Володин и самых активных парламентариев

февраля. Спикер отметил члена фракции «Единая Россия» Ольгу Окуневу,

Алексея Куринного из КПРФ, либерал-демократа Сергея Иванова и члена

«Справедливой России» Олега Нилова.

За подготовку законопроекта о горячем питании в школах председатель нижней палаты выделил комитет Госдумы по образованию и науке. «Это важная законодательная инициатива президента,

направленная на укрепление здоровья наших детей», – сказал Володин.

Напомним, что в прошлом году парламентарии приняли ряд

важных законов, направленных на поддержку граждан: о помощи обманутым

дольщикам, об ипотечных каникулах, о запрете выдавать микрокредит под залог

единственного жилья, о паллиативной помощи, доступе родственников в реанимацию

и многие другие.