Володин рассказал о самом важном законе февраля

28.02.2020, 12:25, Разное

В феврале самым важным, по мнению Вячеслава Володина, стал
закон об изменениях в программу материнского капитала. Нормативно-правовой акт
принят в рамках реализации послания президента Владимира Путина, подчеркнул
спикер Госдумы.

Семьи, в которых родился первенец, получат материнский
капитал – более 466 тысяч рублей. А при рождении второго ребенка сумма выплат
увеличится на 150 тысяч рублей, напомнил Володин. Принятые нормы вступают в
силу задним числом – с 1 января 2020 года.

Кроме того, программа маткапитала продлевается до 2026 года.
При этом процедура получения стала максимальной простой, передает слова Госдумы
официальный сайт нижней палаты.

Назвал Вячеслав Володин и самых активных парламентариев
февраля. Спикер отметил члена фракции «Единая Россия» Ольгу Окуневу,
Алексея Куринного из КПРФ, либерал-демократа Сергея Иванова и члена
«Справедливой России» Олега Нилова.

За подготовку законопроекта о горячем питании в школах председатель нижней палаты выделил комитет Госдумы по образованию и науке. «Это важная законодательная инициатива президента,
направленная на укрепление здоровья наших детей», – сказал Володин.

Напомним, что в прошлом году парламентарии приняли ряд
важных законов, направленных на поддержку граждан: о помощи обманутым
дольщикам, об ипотечных каникулах, о запрете выдавать микрокредит под залог
единственного жилья, о паллиативной помощи, доступе родственников в реанимацию
и многие другие.



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