Ушел из жизни главный конструктор Су-34

28.02.2020, 12:25, Разное

Ушел из жизни знаменитый авиаконструктор Роллан Мартиросов. Ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мартиросов окончил Московский авиационный институт в 1959 году. Во второй половине 80-х под его руководством был создан реактивный самолет П-42. Эта модель предназначена для установления рекордов высоты и дальности полета.

В 1991 году Мартиросов возглавил разработку сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Как уточняет Пятый канал, самолет был создан для уничтожения авиации противника, а также наземных и надводных объектов.



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