Пять человек погибли в страшном ДТП с участием «Газели» в Кузбассе

28.02.2020, 12:25, Новости дня

Опубликовано видео последствий аварии в Кемеровской области.

Масштабная авария в Кузбассе унесла жизни пяти человек. Около 8 утра по местному времени 28 февраля на 20 км трассы «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» минивэн Toyota Noah выскочил на встречную полосу.

Микроавтобус налетел на фургон «ГАЗель». В результат насмерть разбились водитель Toyota и два его пассажира. Также на месте скончался пассажир «ГАЗели». Водитель «ГАЗели» умер в реанимации центра охраны здоровья шахтеров, получив тяжелые травмы.

 Полиция ведет проверку, устанавливая все обстоятельства ДТП.



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