Александр Емельяненко выложил фотографии жесткого боя с Рамзаном Кадыровым

28.02.2020, 12:25, Новости дня

Российский боец смешанного стиля сообщил, что противник побил его «жестко с обеих рук».

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко с главой Чечни Рамзаном Кадыровым состоялся, правда пока в формате тренировки. Спортсмен выложил в соцсети фото их боксерской схватки на ринге – на снимке видно как чеченский лидер наносит боковой удар противнику.

В карусели Емельяненко выложил и другие жесткие моменты боя. Судя по фото, поединок проходил на равных, хотя Кадыров по росту значительно ниже, чем его соперник.

«Сегодня меня мой Друг Рамзан @za_kadyrova_95eng не жалел! Бил жестко с обеих рук!» – заявил Емельяненко.

Ранее, 25 февраля, боец размещал другое фото с тренировки – оба бойца на снимке стоят в боевой стойке.

«Рамзан @za_kadyrova_95eng за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» – написал тогда Емельяненко.

Ближайший бой Александр Емельяненко состоится 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107 – он будет биться против Магомеда Исмаилова.

Ранее в феврале российский боец поспорил с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым, что на год завяжет с выпивкой. Если Емельяненко не выдержит, то по условиям пари ему придется отдать Висмурадову автомобиль, подаренный Кадыровым. Напомним, что в январе боец набедокурил в Анапе, куда приехал тренироваться. В итоге Емельяненко арестовали за хулиганство.