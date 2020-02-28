Ученые нашли способ избавиться от диабета навсегда

28.02.2020, 12:25, Новости дня

Эксперимент пока проведен на мышах, но исследователи уверены в успехе.

В Вашингтонском университете придумали методику борьбы с диабетом. Ученые научились превращать стволовые клетки человека в клетки, вырабатывающие инсулин. Это настоящий прорыв в медицине, поскольку поможет людям навсегда побороть сложные формы диабета, пишет health.mail.ru,  ссылаясь на издание Science Alert.

В издании опубликованы результаты исследования, которые американские ученые провели на мышах. Больным тяжелой формой диабета грызунам выздоровели за 14 дней после того, как введенные им модифицированные клетки превратились в бета-клетки поджелудочной железы, отвечающей за выработку инсулина. За две недели эксперимента ученые обнаружили, что уровень глюкозы в крови у подопытных стабилизировался и оставался в пределах нормы в течение нескольких месяцев.

Исследователи уверены, что успешные результаты реальная возможность эффективно лечить диабета. Правда, для этого придется еще провести исследование на людях и получить такой же результат. Ранее британские ученые утверждали, что черный шоколад может спасти от диабета, впрочем, не только от него. В России, по данным Минздрава за 2018 год, диабетом страдали около четырех миллионов россиян, и за год цифра выросла.



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