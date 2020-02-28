Виктория Исакова, Юлия Снигирь и другие на премьере фильма «Один вдох»

28.02.2020, 12:15, Разное

Вчера в московском кинотеатре «КАРО 11 ОКТЯБРЬ» прошел премьерный показ первого российского фильма о фридайвинге «Один вдох». Его представили режиссер Елена Хазанова, продюсер Ольга Данова, исполнительница главной роли Виктория Исакова, сын Натальи Молчановой (именно ее история легла в основу фильма) — Алексей Молчанов с супругой — и ее сестра Виктория Селиванова, актеры Максим Суханов, Стася Милославская, Филипп Ершов, Джулия Огун и другие. А первыми зрителями картины стали Александр Котт и Анна Цуканова-Котт с сыном, Анна Меликян, Ирина Хакамада, Юлия Снигирь, Софья Донианц, Екатерина Вилкова, Анастасия Меськова, Марьяна Спивак, Анжелика Каширина и другие.

Юлия Снигирь Виктория Исакова Стася Милославская Анастасия Меськова Анна Меликян Александр Котт и Анна Цуканова-Котт с сыном Софья Донианц Ирина Хакамада Анжелика Каширина

Фильм «Один вдох» основан на реальных событиях и посвящен российской чемпионке по фридайвингу Наталье Молчановой, которая установила более 40 мировых рекордов. И в частности, она стала первой в мире женщиной, задержавшей дыхание на 9 минут и погрузившейся без акваланга на глубину 100 метров. Более чем треть съемок ленты, сопродюсером которой выступил онлайн-кинотеатр ivi, проходила под водой, причем впервые в России часть сцен снимали в открытом море на стометровой глубине. Для работы над ними авторы фильма пригласили ведущую мировую команду спецсъемок на открытой воде и режиссера Жюли Готье, известную своими художественными короткометражками, которые она снимает вместе с супругом Гийомом Нери. Оба профессионально занимаются фридайвингом, а в прошлом — чемпионы и рекордсмены в этом виде спорта.

Этот фильм не о спорте, — говорит Ольга Данова, продюсер фильма. — Для меня это личная история сильной женщины, которая в 40 лет решилась полностью поменять свою жизнь и совершила настоящую революцию. Наша история о силе духа и невероятных человеческих возможностях.

А по словам Виктории Исаковой, ее героиня не просто погружается в океан: «Она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И я верю, что эта сила есть в каждом из нас, и мы тоже способны изменить свою жизнь».

Алексей Молчанов, Елена Хазанова, Ольга Данова и Виктория Исакова В числе гостей — Марьяна Спивак, Анна Бегунова и Екатерина Вилкова

По сюжету после тяжелого расставания с мужем героиня фильма Марина Гордеева (Виктория Исакова) отправляется на море, где знакомится со спасателем по имени Игнат (его играет Владимир Яглыч). Именно он открывает ей мир фридайвинга, погружения в воду без использования вспомогательных средств. Однажды погрузившись на глубину, Марина уже не может забыть этот опыт, и вся ее жизнь кардинально меняется. Невзирая на неприятие и насмешки окружающих и собственный страх, она начинает готовиться к чемпионатам по фридайвингу и с каждым разом погружается на все большую глубину.

Этот проект кардинально изменил мои отношения с водой, буквально на 180 градусов, — рассказывает сыгравшая Марину Виктория Исакова. — Я всегда хорошо плавала, но не была в близких отношениях с водой, а история с погружением у меня вообще впервые. И это стало для меня большим событием и удовольствием. Уверена, что это не закончится вместе со съемками, дружба с водой продолжится. Фридайвинг — очень крутой вид спорта, дающий возможность, прежде всего, познать себя. Это очень интересно.

Репортаж со съемок фильма мы публиковали еще два года назад. Посмотреть фильм можно будет с 5 марта в кинотеатрах.