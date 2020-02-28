В Турции пригрозили России войной и «ужасной местью»

28.02.2020, 12:10, Разное

Попытка Турции оказать давление на РФ может привести к печальным последствиям для Анкары. Так политолог Алексей Мухин прокомментировал заявление советника главы республики, отметившего готовность воевать с Москвой.

Ситуация между Россией и Турцией обострилась после официального заявления турецкой стороны о гибели 22 солдат после нападения сирийской авиации. Пресса Анкары почти открыто обвиняет в произошедшем Москву, которая поддерживает режим Башара Асада уже на протяжении нескольких лет. После авианалета Реджеп Эрдоган провел срочное совещание по вопросу безопасности. Представитель комитета по внешней политике государства и советник президента Турции Месут Хакки отметил, что прежде его страна боролась с Россией 16 раз и может снова пойти на это, «наша месть будет ужасной». Политик подчеркнул, открытый удар по военным нанесла именно РФ, и это стоит считать прямым нападением на Турцию. Напомнил чиновник о присутствии в пределах РФ 25 миллионов мусульман, способных якобы «расчленить» изнутри страну.

Слова Месута Хакки прокомментировал отечественный политолог Алексей Мухин. По его мнению, Анкара хочет оказать моральное давление на Москву подобными заявлениями, но отметил, что серьезно относиться к ним не нужно. Если же дипломат не шутит, то последствия для турок могут оказаться очень негативными. РФ следует на эти слова реагировать сдержанно, но строго. В прессе появились сообщения о намерении турецких жандармов ввести чрезвычайное положение в государстве, но официально это не подтверждено.