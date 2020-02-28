Актриса Татьяна Васильева сама предложила первому избраннику пожениться и случайно расписалась со вторым

28.02.2020, 12:10, Разное

Актриса Татьяна Васильева 28 февраля празднует 73-летие. Она дважды была замужем, первого избранника сама позвала в ЗАГС, а со вторым расписалась почти случайно в Абхазии.

Обучаясь в МХАТе, будущей актрисе понравился однокурсник Анатолий Васильев, отличавшийся большим обаянием. У мужчины имелось множество поклонниц, но это не остановило студентку. В один момент она призналась ему в любви и предложила пожениться, на что Васильев ответил согласием. Торжественное мероприятие прошло скромно, но запомнилось всем присутствующим, так как невеста опрокину стол, сделав неловкое движение, чем ошеломила гостей.

Вскоре у пары родился сын Филипп, но это не спало брак: актриса встретила коллегу Георгия Мартиросяна и влюбилась в него, к тому же они играли возлюбленных в одном спектакле. Татьяна Васильева собрала вещи и ушла из дома с сыном к новому кавалеру. Они отправились отдыхать в Абхазию, но в одном номере администрация гостиницы отказалась их заселять из-за отсутствия штампа в паспорте. Проблему помогли решить местные жители, рассказавшие о ЗАГСе в небольшом поселке, где пару расписали.

В 1995 году звезда отечественного кино разошлась и со вторым мужем, у которого появились новые любовные связи. Васильевой позже приписывали романы со Станиславом Садальским, Никасом Сафроновым и другими, но в настоящий момент она живет одна.