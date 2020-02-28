Анастасия Шубская поздравила Александра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ

28.02.2020, 12:10, Разное

Александр Овечкин недавно забил 700-ю шайбу в матчах НХЛ. Супруга Анастасия Шубская по этому поводу вышла на лед стадиона, чтобы поздравить своего мужа.

Выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин установил новое достижение в своей спортивной карьере он забил в недавнем поединке 700-ю шайбу в ворота соперника. С таким важным событием в жизни игрока поздравил владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис и руководители НХЛ.

На странице супруги спортсмена Анастасии Шубской в социальной сети Instagram появились изображения, на которых видно, как она вышла на ледовую площадку к возлюбленному. Сейчас младшая дочь ныне покойной актрисы Веры Глаголевой, по информации СМИ, беременна — они с супругом ожидают второго ребенка. Александр Овечкин трогательно поцеловал спутницу жизни и сына Сергея, которому не так давно исполнилось полтора года.

Александр Овечкин женился в возрасте 30 лет, его супругой стала Анастасия Шубская. Их отношения начались пять лет назад, вскоре пара объявила о помолвке. В конце лета 2016 года они зарегистрировали отношения, а бракосочетание прошло в июле 2018 года в Барвихе. В августе 2018 года на свет появился сын влюбленных, его назвали Сергеем в честь старшего брата хоккеиста. Осенью 2017 года Овечкин основал и проспонсировал неформальное политическое движение Putin Team, которое выступало в поддержку Владимира Путина в ходе президентских выборов 2018 года.