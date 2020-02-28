Упала стоимость Xiaomi Mi 9 после выхода Mi 10

28.02.2020, 12:10, Разное

Недавно китайская корпорация Xiaomi выпустила новый смартфон Mi 10 в Китае. После выхода этой модель стал дешевле другой телефон фирмы Mi 9.

Настоящим хитом продаж на рынке смартфонов оказался презентованный в начале весны ушедшего года гаджет Xiaomi Mi 9. Теперь его стоимость существенно снизилась после премьеры десятой версии. В настоящий момент «девятка» синего цвета с 8 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти стоит 375 американских долларов, хотя в самом начале кампании его продавали за $569. Потребители также могут приобрести фиолетовый смартфон с аналогичным набором памяти.

Все желающие получить мобильное устройство с большим объемом энергонезависимой памяти для хранения контента имеют возможность купить девайс Xiaomi Mi 9 с 8/256 Гб. Его цена составляет 415 долларов, прежде данная модификация стоила почти $610. Прозрачный телефон с тем же объемом памяти ныне поставляется за 425 долларов (ранее — $619). Пока чувствуется нехватка Xiaomi Mi 10, потому как стартовые две партии удалось распродать за очень короткий промежуток времени, поэтому китайская компания старается отправить в магазины новые смартфоны.